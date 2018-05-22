Рада собралась защитить «Укроборонпром» от взыскания долгов Россией

Украинские депутаты приняли законопроект о защите украинских стратегических оборонных предприятий от российского «вмешательства» с целью недопуска принудительного взыскания с них долгов.

«Законопроект предлагает остановить уже открытые и не допускать открытия новых исполнительных производств, где истцом являются предприятия государства-агрессора, а также распространить мораторий на выплату государству-агрессору в случае искусственной переписи или уступки долга фиктивной фирме, зарегистрированной в Украине», – цитирует УНИАН депутата из «Блока Порошенко» Андрея Вадатурского.

После обсуждения законопроекта депутатами секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник предложил поставить законопроект на голосование только в первом чтении, с озвученными поправками комитета.

Он также выступил с предложением разрешить комитету внести изменения в законы «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О международном частном праве», чтобы предотвратить возможность российских компаний взыскать долги с Украины.

За принятие документа в первом чтении проголосовали 230 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

В первую очередь законопроект направлен на обслуживание интересов концерна «Укроборонпром», который является объединением предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением.

Ранее «Укроборонпром» пожаловался, что Россия «шантажом» отбирает выгодные контракты.