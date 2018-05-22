Газпром высказал позицию по своей рекламе в Киеве

По согласованию с УЕФА реклама Газпрома будет размещена на финале Лиги чемпионов в Киеве в основном на носителях, попадающих в телетрансляцию, реклама в городе не добавит ценности бренду «Газпром», сообщил официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов.

«Реклама в Киеве не добавит ценности бренду «Газпром», поэтому мы согласовали УЕФА, что на финале Лиги чемпионов мы будем представлены в основном на носителях, попадающих в телетрансляцию», – цитирует Куприянова РИА «Новости».

Ранее уполномоченный от Киевской городской администрации по вопросам подготовки к чемпионату Андрей Мирошниченко заявил что баннеры с логотипом Газпрома, являющегосяся официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, демонтировали в украинской столице.