В Киеве перед финалом Лиги чемпионов убрали все баннеры Газпрома

Баннеры с логотипом российской компании «Газпром», которая является официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, демонтировали в украинской столице, сообщил уполномоченный от Киевской городской госадминистрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу Андрей Мирошниченко.

По его словам, киевская горадминистрация договорилась с УЕФА о демонтаже рекламных баннеров российской компании «Газпром» на финале Лиги чемпионов.

«Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано», – передает ТАСС слова Мирошниченко.

26 мая на киевском стадионе «Олимпийский» пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Напомним, 20 мая болельщики мадридского «Реала» вернули более 2,2 тыс. билетов на финал Лиги чемпионов, в котором их команда сыграет против «Ливерпуля» в Киеве; причиной стали проблемы с логистикой, размещением и завышенными ценами в столице Украины.

В начале мая на Украине предложили фанатам обеих команд переночевать на вокзале в Киеве.

Ранее Киев решил не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионов.