Испанские болельщики оказались крайне недовольны Киевом

Болельщики мадридского «Реала» вернули более 2,2 тыс. билетов на финал Лиги чемпионов, в котором их команда сыграет против «Ливерпуля» в Киеве; причиной стали проблемы с логистикой, размещением и завышенными ценами в столице Украины.

Фанаты заявили, что столкнулись с проблемами с логистикой при приезде в Киев, с размещением и завышенными ценами, передает RT.

Всего фанатам «Реала» было распределено 12 тыс. 802 билета.

По данным издания Marca, билеты сдают даже фанаты, которые выиграли их в лотерею, сообщает NewsOne.

Отмечается, что самый дешевый билет до Киева на время матча стоит 791 евро. На этот «дешевый» перелет с пересадкой нужно потратить 20 часов 50 минут, при этом самолет прибудет в 17.50 субботы, когда останется мало времени, чтобы добраться до стадиона.

Прямых рейсов нет.

Еще один рейс в пятницу займет 10 часов с пересадкой, но на него раскуплены почти все билеты, а стоимость билета – уже 2,7 тыс. евро.

В день финала, в субботу, можно вылететь в 6.00 с прибытием в 13.15, однако это стоит 2,9 тыс. евро. Еще один рейс – более 3 тыс. евро, однако возвращение в воскресенье займет 26 часов с пересадкой.

Недовольны фанаты и стоимостью гостиниц. В день финала они в среднем составляют 700 евро за ночь. Два трехзвездочных отеля в Киеве предлагают последние номера на 26 мая за 1,59 тыс. и 2,1 тыс. евро. Проживание в квартирах – еще дороже.

Портал Espanarusa отмечает, что некоторые отели берут до 12 тыс. евро за две ночи в выходные, когда состоится финал. Номера в отеле Hotel Complex Verhovina в 11 км от центра города подорожали с 39 евро до 900 евро за ночь.

Ранее на этой неделе глава департамента «Ливерпуля» по работе с болельщиками Тони Барретт также заявил, что решение провести финал в месте, «куда настолько тяжело добраться и которое экстраординарно дорогое», требует объяснения.

В начале мая на Украине предложили фанатам обеих команд переночевать на вокзале в Киеве.

Финал состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.