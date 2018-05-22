Опубликовано видео аварийной посадки лайнера без шасси в Джидде

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлена экстренная посадка самолета Airbus 330 без шасси в аэропорту саудовской Джидды.

Видео опубликовал телеканал RT.

Экстренная посадка самолета Airbus 330 саудовской авиакомпании Saudia, который летел из Медины в столицу Бангладеш Дакку, привела к ранениям более 50 пассажиров, передает РИА «Новости».

«Пассажиры были эвакуированы из самолета по надувным аварийным трапам, при этом 52 пассажира получили легкие ранения», – говорится в сообщении управления по проведению расследований службы гражданской авиации Саудовской Аравии в Twitter.



В ведомстве пояснили, что во время полета лайнера возникла неисправность в гидравлической системе. Самолет был вынужден изменить маршрут и направиться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде, где после нескольких попыток «приземлился в 21.50 по местному времени без выпуска переднего шасси, сумев остановиться в конце взлетной полосы».



На борту самолета находился 141 пассажир и десять членов экипажа.