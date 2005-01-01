ЦБ представил памятную пластиковую сторублевку к ЧМ-2018

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова и гендиректор Гознака Аркадий Трачук представили пластиковую банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018.

Тираж новой банкноты составит 20 млн штук.

«В этом году в нашей стране будет происходить грандиозное событие - Чемпионат мира по футболу, и Банк России принял решение выпустить памятную банкноту, посвященную этому событию. По традиции ее номинал составит 100 рублей», – передает ТАСС слова Скоробогатовой.



На лицевой стороне банкноты изображен мальчик, который мечтает повторить достижения великих футболистов, таких, как вратарь Лев Яшин.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделена карта России и перечислены города, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. При этом изображение обеих сторон ориентировано по вертикали.



По словам Скоробогатовой, банкноты будут являться законным средством платежа, а приобрести их можно будет в отделениях российских банков.



В данный момент Банк России уже доставил банкноты в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар и Самару.



«В мае-июне они (банкноты) будут доставлены во все остальные регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать ее всем желающим», – заявила Скоробогатова.