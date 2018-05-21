Немецким СМИ предложили возмутиться объятиями Путина и Моди

Президент России Владимир Путин обнялся с премьером Индии Нарендрой Моди при встрече.

Видео объятий лидеров двух стран опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, подписав его словами: «Путин дарить цветы Моди не стал, но зато обнял: Bild опять будет в шоке».

Путин дарить цветы Моди не стал, но зато обнял: Bild опять будет в шоке pic.twitter.com/jAwWbVJNNm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 мая 2018 г.

Напомним, ранее Bild счел оскорблением тот факт, что Путин при встрече подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель цветы.

Отметим, что ранее Моди так же встретил президента США Дональда Трампа – не традиционным рукопожатием, а «медвежьими объятиями», к которым американский лидер не был готов.