Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Серебренникову

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.

«Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», – передает ТАСС слова судьи.

Напомним, в апреле Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. На тот же срок продлили арест директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».