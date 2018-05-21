В ЕР пообещали, что «партия своего медведя не отдаст»

«Единая Россия» не будет отказываться от образа белого медведя на логотипе партии, сообщила пресс-служба партии.

В понедельник в Москве проходит партийная конференция «Направление 2026», на которой члены «Единой России» намерены обсудить реализацию послания и суперуказа президента России и свое обновление.

«Если говорить о символике партии, о ее эмблемах, визуальном видении, то эта тема оказалась совершенно неактуальной в ходе дискуссий... Можно смело говорить, что партия своего медведя не отдаст», – передает РИА «Новости» слова руководителя политуправления центрального исполнительного комитета партии Романа Романова.

Напомним, в марте секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» в рамках ребрендинга ждет предложений по изменению партийного логотипа, уже есть вариант развернуть медведя «лицом к избирателям».

Ранее, в конце января сообщалось, что руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля».