«Единой России» предложили новые варианты названия

Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются.

«Единая Россия» проведет ребрендинг, пообещал во вторник секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Президент Владимир Путин идет на выборы со своей программой, и реализовывать ее будет партия. После выборов президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», – цитирует его сайт «Единой России».

В какую сторону будет проходить ребрендинг, Турчак не уточнил. Можно вспомнить, что в бизнесе таким словом называют порою весьма масштабные изменения имиджа той или иной структуры – вплоть до смены названия.

А изменения имиджа партии явно назрели. Турчак признал, что партию часто упрекают «за косность, неповоротливость, отсутствие кадровой ротации», поэтому ее следует перенастроить, запустить новые инструменты взаимодействия с электоратом. Секретарь генсовета пояснил газете «Коммерсантъ», что речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля».

Напомним, бренд «Единая Россия» и ее фирменный стиль возникли 16 лет назад, когда в декабре 2001 года слились движение «Единство» и блок «Отечество – Вся Россия». Тремя отцами-основателями партии стали Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев. С самого начала эта партия воспринималась как партия сторонников курса Владимира Путина. В 2005 году съезд партии в Красноярске сменил ее символику. Эмблема партии стала более лаконичной и с тех пор воспринимается как графическое изображение, а не как рисунок. Именно тогда медведь – основной символ единороссов – из бурого превратился в белого, а его контур с тех пор очерчен синим цветом. Над медведем развевается российский флаг, под медведем – надпись: «Единая Россия».

Был запрос на сильный институт президентства

«Единая Россия» ведь тоже появилась не на пустом месте. В свое время она была создана путем слияния отдельных структур в единую систему, – заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Название ей досталось по наследству, и для того времени оно было очень актуальным. Суть заключалась в том, что тогда была серьезная региональная структура Лужкова, «Единая Россия» стала попыткой новой федеральной политики, которая связана с сильным институтом президента. В этом был посыл прекратить так называемый «парад суверенитетов» и создать общенациональное единое поле».

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Сам эксперт не против, если теперь партия в рамках ребрендинга, например, переименуется в «Сильную Россию».

«Вариант «Сильная Россия» интересен, так как он может коррелировать с действующей избирательной кампанией. Например, «Сильный президент, «Сильная Россия». Но здесь необходимо раскрыть понятие силы. Для военных сила – это защита. Для экономики – это экономический рост. Для социалки – это здравоохранение и образование, это помощь. Для молодежи сила – это хайп и активность. Если это понятие развернуть в разные направления, то его можно использовать в разных целевых аудиториях», – рассказал Абзалов.

Сами расписываются в своей непопулярности

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев напомнил, что когда-то «Единая Россия» уже проводила ребрендинг, изменив силуэт медведя на логотипе и его цвет.

«Ребрендинг может включать в себя легкое изменение названия, другие шрифты, стили в оформлении символики, цвета. Хотя они вряд откажутся от российского триколора», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД. Он уверен, что радикального переименования не будет, чтобы не потерять часть электората. «Ребрендинг означает прежде всего косметические и дизайнерские правки. Хотя такие перемены могут свидетельствовать о глубинном внутреннем процессе», – полагает эксперт.

Матвейчев отметил, что своевременный ребрендинг помогает гасить черный пиар, когда от имени партии распространяется лживая информация.

«Ребрендинг позволил отбраковать фейковые листовки «Единой России», которые распространял Алексей Навальный. Навальный везде рассказывает, что в 2003 году «Единая Россия» обещала, что мы будем жить при коммунизме, якобы такое требование было на партийной листовке. А когда начинают смотреть, то обнаруживается, что на листовке изображен новый медведь, а в 2003 году использовался старый. Тогда был совершенно другой медведь, а нового еще в проекте не было. И понятно, что эту листовку изготовили где-то на «кухне» у Навального и вбросили от имени «Единой России», – подытожил Матвейчев.

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин напоминает: меняя название, партия как бы сама признается в том, что негатив в ее репутации перевешивает позитив.

«Во Франции сейчас сразу две ведущие партии готовятся сменить названия. Вот Марин Ле Пен предложила такой шаг. Мол, раз у «Национального фронта» много негатива, накопленного еще ее отцом, поэтому нужен ребрендинг. Но это большая проблема. Ведь в итоге партия может вообще исчезнуть. Ведь «Фронт» многие воспринимают как семейное предприятие. Фамилия Ле Пен намертво скреплена с партией. Партия французских социалистов тоже хочет поменять название. Это имеет смысл, поскольку социалистическая традиция действительно ослабла», – соглашается эксперт.

«Если просто переименовать, то это не значит, что весь негатив исчезнет. Нет смысла менять только название, надо тогда уж менять и систему ценностей. Само по себе название «Единая Россия» – хорошее. Если, допустим, переименовать ее в «Медведи» или «Партия медведей», то сразу возникнет ассоциация с лидером партии Дмитрием Медведевым. Так что мне сама идея смены названия не нравится», – признался политолог.

«Забронзовелость – основная проблема» единороссов

Абзалов тоже считает, что если и менять название и стиль партии, то это должно сопровождаться и качественными переменами.

«Важно не потерять ядерный электорат. При этом надо сделать бренд более привлекательным для тех аудиторий, которые либо аполитичны вообще, либо негативно относятся к партии. Для «Единой России» это молодежный сегмент, то есть «35 минус». Надо сделать партию, так сказать, более интерактивной, наладить обратные каналы коммуникации. Забронзовелость – это основная проблема, судя по целевым выборкам, – посетовал политолог. –

Я уж не говорю, что у партии даже не синхронизирована работа в социальных сетях, по принципу зонтика она не ведется. Нет ярко выраженной платформы, которую давно обещали, нет системы краудсорсинга».

«Можно было бы сделать платформы по принципу «Активного гражданина», только на базе партии власти. Можно создать пул молодых муниципальных депутатов – для их продвижения. Создать систему социальных лифтов – типа той, что делает Сергей Кириенко в проекте «Лидеры России», – предложил эксперт.

По его мнению, такие меры сделают бренд более доступным и понятным. «А пока есть признаки определенной изолированности, пока уровень – не очень интересный», – вздыхает Абзалов.