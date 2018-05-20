СК раскрыл подробности крушения Су-29 под Петербургом

Спортивный самолет Су-29, потерпевший крушение в Ленинградской области, рухнул всего в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве сообщили, что самолет вылетел с аэродрома Куммолово, после крушения пилот скончался на месте, передает РИА «Новости».

Следователи проводят осмотр места крушения самолета для выяснения всех обстоятельств и причин инцидента.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии.

Ранее в воскресенье стало известно, что Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области, в результате которой один человек погиб.