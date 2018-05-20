Акционерам Tesla посоветовали снять Маска с поста главы совета директоров

Консультационная фирма Institutional Shareholder Services (ISS) порекомендовала акционерам Tesla снять Илона Маска с поста главы совета директоров, создав в компании позицию независимого председателя, сообщают СМИ.

ISS предлагает разделить роли председателя совета директоров и СЕО. Эти посты занимает основатель Tesla Илон Маск. Нужно вместо этого, считает консультационная фирма, создать позицию независимого председателя совета директоров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

«Важно, чтоб совет директоров предпринимал нужные меры, чтобы руководство по-прежнему было сосредоточено на решении производственных проблем, а СЕО и другие топ-менеджеры не отвлекались на сторонние интересы в бизнесе или перепалки в Twitter», – заявила ISS.

Также предлагается сместить двух членов совета директоров – инвестора Антонио Грасиаса и сына медиамагната Руперта Мердока Джеймса Мердока.

На прошлой неделе стало известно, что член руководства компании Tesla Мэттью Скволл, который отвечал за эксплуатационные характеристики электромобилей, ушел работать к конкурентам – производителям беспилотных автомобилей Waymo – после двух ДТП с участием электрокаров Tesla.

Отметим, что компания Tesla терпит серьезные убытки, в связи с чем Илон Маск предпринимает попытки спасти предприятие.