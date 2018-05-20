Соратники Меркель сочли циничным требование Трампа нарастить военные расходы

Требование американского президента Дональда Трампа об увеличении расходов на вооруженные силы является циничным и неприемлемым, заявили соратники канцлера Германии Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу.

«Неприемлемо обвинять [в недостаточных расходах на оборону] Германию, которая несет главное бремя по приему беженцев во всей Европе», – заявил однопартиец Меркель Родерих Кизеветтер.

«Это цинично, потому что две причины [миграционного кризиса] – это вакуум, который США оставили на Ближнем Востоке, и провалившееся американское вторжение в Ирак. Трамп сам признавал это во время предвыборной кампании», – приводит его слова ИноТВ со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что за прошлый год Германия потратила на оборону 3,7 млрд евро, что составляет 1,2% от ее ВВП. Этот показатель существенно ниже, чем у других членов Североатлантического альянса, замечает FT.

Глава Белого дома настаивает на том, чтобы Германия тратила 2% ВВП на оборону в соответствии с обещаниями, которые страна дала на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. В своей недавней обличительной речи в Вашингтоне Трамп особо выделил Берлин. «Германия должна демонстрировать свое лидерство в альянсе и заняться затянувшимся дефицитом вкладов в оборону», – заявлял Трамп. По его словам, Берлин не вносит в НАТО «столько, сколько должен», а вместе с тем «является очень крупным выгодоприобретателем». «Признаться, намного большим, чем Соединенные Штаты», – уверен Трамп.

В конце апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что Германия увеличит расходы на оборону в 2019 году до 1,3% от ВВП.