Меркель пообещала увеличение военных расходов Германии

Германия увеличит расходы на оборону в 2019 году до 1,3% от ВВП, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Канцлер Германии отметила, что Берлин привержен цели повышения военных расходов до 2% от ВВП, передает ТАСС.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Ангеле Меркель может грозить «нагоняй» от президента США Дональда Трампа во время встречи в Вашингтоне, которая состоится в пятницу. Отмечалось, что главные разногласия Берлина и Вашингтона заключаются в реализации проекта «Северный поток – 2», а также по поводу требования НАТО увеличить военные расходы стран-членов до 2% ВВП.

В начале апреля министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что его стране «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными, подчеркнув, что ради этой цели расходы на оборону будут увеличены на 1,1 млрд долларов.