Олимпийский комитет России получит нового руководителя

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что не станет принимать участие в запланированных на 29 мая выборах главы организации.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», – сказал Жуков, передает ТАСС.

Он добавил, что у него такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. «Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», – отметил Жуков.

Жуков возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Он является первым зампредседателя Госдумы, членом Международного олимпийского комитета, заместителем председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.

В феврале в южнокорейском Пхёнчхане прошли зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены по причине дисквалификации ОКР за допинговые нарушения на Играх в Сочи выступали под олимпийским флагом. Членство ОКР в Международном олимпийском комитете было восстановлено вскоре после окончания Олимпиады.