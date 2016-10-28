Суд ЕС назвал неприемлемым требование Украины к Газпрому

Общий суд Евросоюза отклонил иск украинского Нафтогаза против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, позволяющее Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal.

«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года – Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования… Ходатайство отклоняется как неприемлемое», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по «Северному потоку» был подан в марте прошлого года. Нафтогаз аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

Еврокомиссия одобрила расширение доступа Газпрома к газопроводу Opal в конце октября 2016 года, после чего польский нефтегазовый концерн PGNIG подал иск, в котором оспорил решение ЕК. Нафтогаз также объявил о решении присоединиться к иску PGNiG. Однако в середине октября Высший земельный суд Дюссельдорфа отменил все ограничения на проведение аукционов на мощности газопровода Opal.

Opal мощностью 36 млрд кубометров в год соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.