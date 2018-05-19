Единый день посадки леса проходит в России

В России в субботу проходит Единый день посадки леса; тысячи неравнодушных граждан посадят в этот день миллионы деревьев.

Так, в поселке Ясногорском Кемеровского муниципального района будут высажены 100 саженцев сосен, сообщают организаторы.

Всего же в регионе высадят более миллиона деревьев и кустарников с участием почти 300 тыс. жителей региона.

Также на всех территориях Кемеровской области состоится закладка парков, скверов, аллей, общественные акции по восстановлению лесов на землях лесного фонда и рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия проходят при содействии администрации Кемеровской области, администраций городов и районов, советов народных депутатов, предприятий и организаций.

В акции примут участие ветераны войны и труда, труженики тыла, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты, сотрудники лесничеств и лесхозов, арендаторы лесного фонда, школьники и студенты, представители региональных организаций.

В Карелии, в Пряженском лесничестве в экологической акции также примут участие добровольцы, представители органов власти и предприятий, а также глава региона Артур Парфенчиков.

В Хабаровском крае в субботу высадят около 40 тыс. саженцев хвойных и лиственных пород в 28 населенных пунктах региона.

Кроме того, там будет произведена очистка от захламленности лесного фонда и уборка мусора на площади около 23 га.

В рамках акции пройдут также тематические уроки, лекции на противопожарную тематику в школах, средних и высших учебных заведениях.

Отмечается, что Единый день посадки леса пройдет в праздничной атмосфере по всех регионах России.

Единый день посадки леса проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.

Это экологическая акция, в ходе которой миллионы добровольцев ежегодно дарят новую жизнь российскому лесу.