Стало известно, как Лепс сломал ребра

Певец Григорий Лепс госпитализирован в Боткинскую больницу с переломом ребра. Музыкант неудачно упал в ванной.

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что Григорий Лепс случайно сломал ребро. Он упал дома, когда находился в душе, сообщает телеканал REN.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подтвердил сообщения о госпитализации Лепса, пишет «Пятый канал».

«Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит», - добавил Нагиев.

«С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится на обследовании в Боткинской больнице. Скоро он будет дома», - заявила Наталья Мостакова RT.

Ранее сообщалось, что здоровью артиста ничего не угрожает.

Григорий Лепс является заслуженным артистом России, обладателем многих музыкальных наград. Наибольшую популярность певцу принесли композиции «Натали», «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день»