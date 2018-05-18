Григорий Лепс попал в больницу

Российский исполнитель Григорий Лепс находится в больнице, где проходит обследование; его здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова.

Мостакова подчеркнула, что состояние здоровья Лепса «не представляет никаких угроз или опасений», передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь отказалась подтвердить или опровергнуть данные СМИ о якобы полученной артистом травме.

Отмечается, что ближайшее выступление Лепса запланировано на 21 мая в столице Узбекистана Ташкенте.

Григорий Лепс является заслуженным артистом России, обладателем многих музыкальных наград. Наибольшую популярность певцу принесли композиции «Натали», «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день».