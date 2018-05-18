Медведев перепутал отчество Шойгу

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев перепутал отчество Сергея Шойгу, предлагая его кандидатуру президенту Владимиру Путину на пост главы Минобороны.

Как передает РИА «Новости», на встрече с Путиным Медведев озвучил имена всех кандидатов на должности.

«Министр обороны Шойгу Сергей Константинович», – сказал Медведев, но тут же поправился.

«Кужугетович, прошу прощения», – отметил Медведев.

Ранее Владимир Путин на встрече с Дмитрием Медведевым сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.