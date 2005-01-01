Новый аниме-клип Шнура и Глюкозы взорвал Сеть

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал совместную песню с певицей Натальей Ионовой (Глюк'oZa). Новый аниме-клип на песню «Жу-жу», опубликованный в Сети, вызвал у пользователей множество вопросов.

Новый клип снят в жанре фантастического аниме: по сценарию Шнуров и Глюкоза превращаются в супер-персонажей, способных противостоять наемным убийцам и якудза, но героиня Глюкозы убивает героя Шнура, который питает слабость к кошке, и сама оказывается под прицелом пистолета.

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер. За 12 часов клип набрал более 350 тыс. просмотров.

Текст песни повествует о недовольных людях, которых не устраивает собственная жизнь, и они завидуют успехам других людей.

Клип, опубликованный на YouTube, собрал множество комментариев. Согласно закону о СИМ, газета ВЗГЛЯД не может публиковать его из-за сцен насилия и ненормативной лексики.

«Что я сейчас услышал?! Шнур, ты где? Где твоя музыка, стиль, тексты? Мир сошел с ума», – считает Игнат Мещёра

«Песня про москвичей? Анимация зачет, хочу фильм про то, как создавался клип», – попросил Алексей Романов.

«Типичный клип Гюкозы 2000-х», – считает Евгений Кирсанов.

«Вот так китайцы ждут пока россияне поубивают друг друга гоняясь за понтами», – пишет Михайло Самков.

Ранее группа «Ленинград» поздравила россиянок с 8 марта, выпустив новый клип «Не Париж».