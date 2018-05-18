Украинский националист посетовал на «бескровность» строительства Крымского моста

Крымский мост был построен «абсолютно мирно и бескровно», украинцы не сделали ни одной диверсии вглубь территории, посетовал лидер украинских националистов, возглавляющий партию «Братство», Дмитрий Корчинский.

«Мы не совершили с вами ни одной диверсии вглубь территории. Это претензия не только СБУ и ВСУ, но всем нам», – заявил Корчинский.

Он добавил, что факт строительства моста «мирно и бескровно» является чудом для России, а начало работы объекта назвал «позором для всех украинцев», передает «Украина.ру».

Националист добавил, что считает своей миссией превратить мост из «триумфальной арки» в «виселицу», и пообещал повесить фотографию моста над кроватью, чтобы она «придавала ему сил».

По его мнению, на этой «виселице» должны быть повешены все, кто связан со строительством Крымского моста, от прорабов до крымских чиновников.

Дмитрий Корчинский известен радикальными русофобскими высказываниями. Ранее он назвал «животными» гастролирующих на Украине российских артистов, добавив, что их нужно возить в «железных клетках».

Также он заявлял, что Украина может напасть на Россию, если в ней случится политический кризис.

Ранее американский журналист Том Роган опубликовал в The Washington Examiner статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Позже Роган уточнил, как Украине следовало бы взорвать Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уже второе уголовное дело по этому инциденту.