Ростуризм предупредил о мошенничестве со страхованием

Ростуризм предупредил операторов о возможном поступлении ложных звонков с оповещением о якобы предстоящем отзыве Банком России лицензий на осуществление страхования у некоторых организаций.

«Некие лица связываются по мобильному телефону с туроператорскими компаниями, представляясь сотрудниками Ростуризма, предупреждают о якобы предстоящем отзыве Банком России лицензий на осуществление страхования у ряда страховых организаций, и от имени ведомства рекомендуют не заключать с ними договоры страхования гражданской ответственности туроператоров», – говорится в сообщении ведомства.

Подобные звонки совершают мошенники, потому необходимо сообщать о них правоохранительным органам.

В сообщении подчеркивается, что Ростуризм не вправе давать рекомендации организациям туристской сферы относительно установления или не установления договорных отношений с какими-либо хозяйствующими субъектами.

Напомним, в 2016 году Ростуризм сообщал о мошенниках, которые выманивали средства от имени главы ведомства.