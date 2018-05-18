Россиянин приговорен к смерти в Ираке

Уголовный суд Ирака приговорил россиянина к смертной казни за участие в террористической деятельности в составе запрещенной в России группировки ИГ*, сообщили местные СМИ.

«Приговор вынесен в связи с обвинением в участии в боевых действиях на стороне ИГ*», – передает РИА «Новости» сообщение иракского издания «Аль-Айин».

По данным иракских СМИ, с начала 2018 года суды Багдада приговорили к смерти или пожизненному заключению около 300 иностранцев за причастность к терророризму.

Напомним, 17 апреля суд в Ираке приговорил двух россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической группировке ИГ (запрещена в России).