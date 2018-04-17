Две россиянки получили пожизненный срок в Ираке

Суд в Ираке приговорил двух россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство*».

Центральный уголовный суд Ирака вынес решение в отношении семерых иностранок из террористической группировки ИГ*, приговорив их к пожизненному заключению или смертной казни, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

Две россиянки и одна гражданка Франции приговорены к пожизненному заключению. Одна гражданка Киргизии и три жительницы Азербайджана приговорены к смертной казни.

Член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил имена россиянок – это Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале иракские власти освободили 25 россиянок с детьми из плена вооруженных формирований «Хашд-аль-Шааби» и поместили их в тюрьму до суда. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о 25 женщинах и 79 детях, находящихся в плену в Мосуле.