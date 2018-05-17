Устроивший резню в Париже оказался россиянином

Напавший на людей 12 мая в центре Парижа Хамзат Азимов имел как российское, так и французское гражданство, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

«Хамзат Азимов, родившийся в России, в городе Аргун 1 ноября 1997 года, располагал как российским гражданством, так и французским, которое ему было предоставлено в 2010 году в силу того, что его мать получила гражданство Франции в 2009 году», – цитирует Моленса ТАСС.

Напомним, 12 марта вечером в Париже мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек погиб, еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала нападавшего, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что формирование личности и взглядов Азимова происходило во французском обществе, где он якобы и стал террористом. В ответ в МВД Франции подчеркнули, что «не намерены слушать уроки диктатора».