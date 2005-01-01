Франция отреагировала на «поучения» Кадырова о теракте в Париже

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Малый бизнес получит особые преимущества

Указ президента по росту численности малого и среднего бизнеса в России амбициозен, но выполнимФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Малый и средний бизнес в России должны существенно вырасти уже в ближайшие годы – именно на это, в частности, направлен «суперуказ» президента. Как именно предполагается обеспечить государственную поддержку малого предпринимательства? Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине

Своим «суперуказом» Путин поручил правительству вылечить российскую систему здравоохранения Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

Сергей Худиев, публицист, богослов
Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...

«Вот за это я и ненавижу русских!»

Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
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У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Антон Любич, экономист
При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства. Стоит ли России идти по такому пути? Подробности...
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          Франция отреагировала на «поучения» Кадырова о теракте в Париже

             15 мая 2018, 10:20
          Фото: Reuters
          Текст: Марина Балтачева

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          Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко отреагировал на критику французской политки главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, прокомментировавшего действия уроженца Чечни, французского гражданина Хамзата Азимова, который устроил резню в Париже.

          «Мы не намерены слушать уроки диктатора, который не уважает верховенство закона в своей собственной стране и который также прекрасно знает о тысячах чеченцев, борющихся на стороне ИГИЛ*», - сказал глава французской дипломатии, которого цитировала газета Le Point.

          Эта позиция «абсолютно недопустима», – подчеркнул он.

          Напомним, в субботу вечером во французской столице мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек погиб, еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала нападавшего. Им оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

          Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что формирование личности и взглядов Азимова происходило во французском обществе, где он и стал террористом. «Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хамзата сложилась бы иначе!» – отметил Кадыров.

          Более того, у Кадырова есть информация о том, что Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. «Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства (ИГИЛ – прим. ВЗГЛЯД). Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления», – заявил глава Чечни.

          Как выяснилось, Азимов находился под наблюдением властей – ему присвоили категорию «S» (такую категорию силовые органы страны присваивают лицам, представляющим угрозу безопасности Франции).  

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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