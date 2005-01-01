Франция отреагировала на «поучения» Кадырова о теракте в Париже

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко отреагировал на критику французской политки главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, прокомментировавшего действия уроженца Чечни, французского гражданина Хамзата Азимова, который устроил резню в Париже.

«Мы не намерены слушать уроки диктатора, который не уважает верховенство закона в своей собственной стране и который также прекрасно знает о тысячах чеченцев, борющихся на стороне ИГИЛ*», - сказал глава французской дипломатии, которого цитировала газета Le Point.

Эта позиция «абсолютно недопустима», – подчеркнул он.

Напомним, в субботу вечером во французской столице мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек погиб, еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала нападавшего. Им оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что формирование личности и взглядов Азимова происходило во французском обществе, где он и стал террористом. «Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хамзата сложилась бы иначе!» – отметил Кадыров.

Более того, у Кадырова есть информация о том, что Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. «Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства (ИГИЛ – прим. ВЗГЛЯД). Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления», – заявил глава Чечни.

Как выяснилось, Азимов находился под наблюдением властей – ему присвоили категорию «S» (такую категорию силовые органы страны присваивают лицам, представляющим угрозу безопасности Франции).