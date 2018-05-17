На советника главы Роскосмоса завели дело о передаче взятки

На советника гендиректора Роскосмоса по страховой деятельности Валентины Ракитиной завели уголовное дело о посредничестве в передаче взятки, сообщил близкий к следствию источник.

Собеседник ТАСС отметил, что в отношении Ракитиной Валентины Александровны возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей УК «посредничество в передаче взятки в особо крупном размере».

Напомним, в начале мая суд в Москве арестовал начальника отдела госавиации Роскосмоса Владимира Борисова, которому предъявлено обвинение по статье УК «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».