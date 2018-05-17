Глава Мособлизбиркома ушла в отставку

Московская областная дума приняла отставку главы Московской областной избирательной комиссии Ирины Коноваловой.

«Получены заявления… от Ирины Коноваловой. Мы просим принять данные постановления об освобождении занимаемых должностей», – огласил предложение председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной думы Александр Баранов, передает ТАСС.

В четверг Коновалова подала в Московскую областную думу заявление об увольнении по собственному желанию с 21 мая 2018 года.

Коновалова возглавила избирком Подмосковья в июле 2016 году, после того как в отставку ушел его предыдущий председатель Ирек Вильданов, деятельность которого не раз вызывала жесткую критику ЦИК.

В Подмосковье в единый день голосования 9 сентября пройдут выборы губернатора.