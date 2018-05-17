Американский самолет-разведчик замечен на границе Калининградский области

Самолет-разведчик ВВС США RC-135V в четверг утром совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их данным, самолет с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Британии, с 7.53 до 11.08 мск летал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, передает «Интерфакс».

Напомним, 6 марта самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LASS37 вылетел с британской базы Милденхолл и пролетел возле границы Калининградской области на суши, находясь в воздушном пространстве Польши.