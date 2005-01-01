Макаревич рассказал об увольнении последнего почтальона в центре Москвы

Певец Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что в центре Москвы якобы уволился последний почтальон, поэтому «Почта России» не доставляет ни извещения, ни посылки.

Макаревич написал на странице в Facebook, что «пару месяцев назад» стилист группы The Beatles Лесли Кавендиш «написал и издал книгу The Cutting Edge про его жизнь и работу с «Битлами» и послал мне экземпляр – по почте».

«Я, понятно, ждал с трепетом. Неделя, другая, третья, месяц – Лесли спрашивает: получил книжку, прочитал? Не получил! Уже извинился перед ним за нашу чудесную почту и почти перестал ждать», – рассказывает певец.

Позже посылку все же удалось отыскать: «Но наш директор не поленился и пошел в районное почтовое отделение (в самом центре, Лесли посылал книгу на адрес ДжемКлуба). Нету, говорят. Директор еще раз не поленился и пришел через неделю. Видимо, говорил построже. И посылку... нашли! На полке. А на вопрос «Как же так?» ответили: у нас уволился последний почтальон, вот мы и не имеем возможности доставить ни посылку, ни извещение».

Ранее в Москве пресекли деятельность преступной группировки, воровавшей посылки «Почты России».