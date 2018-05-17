ЕАЭС и КНР договорились об экономическом сотрудничестве

В ходе Астанинского экономического форума было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем.

Переговоры по заключению этого соглашения велись в течение двух лет, сообщает РИА «Новости».

Были достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству.

Отмечается, что соглашение задает высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности.

Ранее стало известно о намерении ЕАЭС подписать с Ираном соглашение о свободной торговле.