ЕАЭС создаст зону свободной торговли с Ираном

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китаем и временное соглашение ЕАЭС с Ираном по зоне свободной торговле (ЗСТ) планируется подписать 17 мая в Астане, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«На следующей неделе (17 мая, – прим. ВЗГЛЯД), после нашего заседания (Высшего Евразийского экономического совета, ВЕЭС, – прим. ВЗГЛЯД), в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, и также подписать временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Помощник главы российского государства также отметил, что подписание пройдет на уровне вице-премьеров.

Заседание ВЕЭС запланировано в Сочи 14 мая. После этого – 17-19 мая – в столице Казахстана состоится Астанинский экономический форум.

Напомним, в марте 2017 года участники Евразийского межправсовета подписали распоряжение об организации работы по подготовке временного соглашения по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. В конце 2016 года лидеры ЕАЭС одобрили начало переговоров о ЗСТ с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.

В июне 2016 года президент России Владимир Путин анонсировал создание большого евразийского партнерства с Китаем.