Атилла сядет в тюрьму за помощь Ирану в обходе санкций США

Бывший замдиректора турецкого государственного «Халкбанка» Мехмет Хакан Атилла приговорен в США к 32 месяцам лишения свободы за то, что помогал Ирану уклониться от американских санкций, сообщила телекомпания Al Jazeera.

Приговор был вынесен Банкиру Мехмету Хакану Атилле, 47-летнему гражданину Турции, окружным судом Нью-Йорка в среду, отметила телекомпания Al Jazeera. Прокурор требовал приговорить Атиллу к 15 годам заключения, однако судья согласился только на 32 месяца.

По версии следствия, Атилла, будучи заместителем директора в «Халкбэнке», участвовал в схеме, чтобы помочь Ирану получать доходы от сделок по нефти и газу за рубежом в обход санкций США.

Приговор усилил напряженные отношения между США и Турцией, президент Реджеп Эрдоган назвал его «политической атакой» на свое правительство, добавила Al Jazeera.

Напомним, 8 мая президента США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и возвращении против него санкций.

Ранее сообщалось, что ЕС разработает варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.