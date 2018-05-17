ФБР заверило Сенат США в активной борьбе с «российским влиянием» на выборы

ФБР ведет активную работу по борьбе с «российским влиянием» на выборы, заявил директор бюро Кристофер Рэй в комитете Сената США по ассигнованиям.

Он заявил, что одним из первых его решений на посту директора ФБР стало формирование «рабочей группы по иностранному влиянию, которая сводит вместе отделение контрразведки, отделение по киберугрозам, криминальный отдел и, можете ли поверить, антитеррористическое подразделение», передает РИА «Новости».

Вопрос о «вмешательстве» в американские выборы Рэй назвал приоритетным. Над данным вопросом, по его словам, ФБР работает вместе с МВБ и с международными партнерами, которые также «обеспокоены попытками вмешательства и влияния на их выборы».

Работа по борьбе с иностранным «влиянием» на выборы сосредоточена «на 2018 году и в конечном итоге на 2020».

Рэй также заявил, что обеспокоен возможностью шпионажа со стороны китайской телекоммуникационной фирмы ZTE, несмотря на заверения президента США Дональда Трампа, что американские власти могут снять с компании введенные ранее ограничения.

ФБР не желает, чтобы «такие компании приобретали мощные позиции в телекоммуникационных сетях» США, заявил Рэй.

Как сообщил глава ФБР, ему не известно о том, чтобы Трамп обсуждал эту тему с бюро.