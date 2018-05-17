Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии

Жена президента США Меланья Трамп рассказала о том, как чувствует себя после операции.

Меланья Трамп сообщила, что после операции на почках «чувствут себя замечательно». Она с нетерпением ждет возвращения в Белый дом, передает РИА «Новости».

Супруга президента США поблагодарила медперсонал и «всех, кто передавал добрые пожелания».