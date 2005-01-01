Трамп примчался в больницу к супруге, у которой нашли «новообразование»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, несмотря на надвигающийся ливень, срочно прилетел в медицинский центр Уолтера Рида на вертолете, чтобы навестить свою «великолепную Первую Леди Меланью», которую прооперировали после обнаружения «новообразования» в почках.

При эмболизации сосудов почек, о которой сообщила пресс-служба Белого дома, перекрываются сосуды, питающие новообразование, чтобы остановить его рост.

По словам президента США, операция прошла успешно. «У нее хорошее настроение», – написал глава Белого дома в своем Twitter.

В больнице Трамп провел около часа.

Ранее в американской администрации сообщили, что Меланья Трамп была госпитализирована в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.