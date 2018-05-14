Меланья Трамп попала в больницу

Первая леди Соединенных Штатов 48-летняя Меланья Трамп находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, «вероятно, останется там в течение недели», сообщила пресс-служба Белого дома.

В Белом доме сообщили, что в понедельник утром «Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек», передает РИА «Новости».

«Процедура прошла успешно, осложнений не было», – уточнили в пресс-службе американской администрации.

Напомним, в конце апреля супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что первая леди США в жизни не похожа на человека, которым предстает на публике.