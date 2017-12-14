Супруга Макрона рассказала о запертой в Белом доме Меланье Трамп

Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что первая леди США Меланья Трамп очень веселая и в жизни не похожа на строгого человека, каким предстает на публике.

«У нас одинаковое чувство юмора. Мы много смеялись вместе», – заявила Брижит Макрон в интервью Le Monde.

Она также отметила, что из-за мер безопасности первая леди США весьма ограничена в действиях. «Она не может открыть окно в Белом доме, она не может выйти оттуда. Она более ограничена, чем я. Я каждый день гуляю в Париже», – рассказала Макрон.

По ее словам, Меланья на самом деле милая, умная и очень открытая, но из-за того, что любое действие чрезмерно интерпретируется, ей приходится тщательно работать, чтобы скрыть эмоции.

Между тем, СМИ сообщают, что отношения Дональда Трампа и его супруги не всегда ладятся. Так, в феврале первая леди США Мелания Трамп, выходя из самолета в аэропорту Палм-Бич во Флориде, отказалась остановиться ради совместного фото со своим супругом, а Трамп из-за сильной занятости не успел купить подарок жене, и преподнес только букет и открытку.