Трамп объяснил отказ дарить подарок Мелании

Американские СМИ опубликовали сообщение президента США Дональда Трампа о том, что из-за сильной занятости он не успел купить подарок жене, и преподнес только букет и открытку.

На вопрос журналистов о том, что он подарил жене Мелании на ее на 48-й день рождения, президент США ответил, что был слишком занят.

Он подарил только цветы и открытку, отметил президент США по телефону в эфире шоу Fox&friends на телеканале Fox News.

Он попытался исправить ситуацию, поздравив жену в прямом эфире. Эта беседа с журналистами опубликована на странице шоу в Instagram.

В комментариях пользователи раскритиковали Трампа.

«Этот настоящий ужас. Ужасный муж, Мелания заслуживают лучшего. Есть только две вещи, в которых он проявил себя еще хуже, чем плохой муж – в качестве президента и порядочного человека», – говорится в одном из комментариев.