Погибший экс-вице-президент ВТБ оказался крупным должником

Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер, найденный застреленным в центре Москвы, задолжал банкирам почти 50 млн рублей.

За последние полгода Котлер стал участником нескольких судебных процессов, сообщает Daily Storm со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Осенью банк ВТБ потребовал признать бизнесмена банкротом. В 2015 году Котлер взял кредит в ВТБ 24 на покупку квартиры в Брюсовом переулке, но не вернул его.

К моменту подачи иска общая сумма долга, c учетом неустойки, превысила 50 млн рублей. Заявление банка в начале мая суд признал обоснованным. Требования банка включили в третью очередь реестра требований кредиторов как «обеспеченные залогом имущества должника». Отмечено, что на заседание суда бизнесмен не явился.

Источник в силовых структурах сообщил, что Котлера допрашивали по делу «Суммы». По утверждению собеседника, бизнесмен боялся тюрьмы. «Это подтверждают те, кто с ним виделся на прошлой неделе. Очень был озабочен и грустен», – сказал источник.

Кроме того, в апреле Котлер подал иск к Новороссийскому морскому торговому порту. 14 мая по этому делу прошла предварительная беседа, а судебное заседание было назначено на 25 июня. «Исковые требования – взыскание невыплаченной заработной платы и денежной компенсации за просрочку выплаты заработной платы», – цитирует РБК пресс-секретаря Савеловского суда Москвы Марию Михайлову.



По словам советника главы «Транснефти» Игоря Демина, Котлер был уволен с поста главы представительства НМТП в январе за систематические прогулы.

Долей в НМТП владеет группа «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, затем компания объявила о продаже доли «Транснефти», но из-за ареста владельца переговоры были приостановлены. Магомедова в марте арестовали по делу о создании преступного сообщества и нескольких эпизодах мошенничества.

Следственный комитет рассматривает самоубийство как одну из основных версий гибели Котлера.

Ранее стало известно, что в в квартире дома на Большой Никитской в центре Москвы нашли застреленным политика и бизнесмена Юрия Котлера. Источники сообщали, что политик несколько дней не выходил на связь, после чего полиция вскрыла дверь его квартиры и нашла тело.