Названа одна из главных версий гибели Котлера

Следственный комитет рассматривает самоубийство как одну из основных версий известного политика и бизнесмена Юрия Котлера.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в центре Москвы нашли застреленным политика и бизнесмена Юрия Котлера. Источники сообщали, что политик несколько дней не выходил на связь, после чего полиция вскрыла дверь его квартиры и нашла тело.