В центре Москвы нашли застреленным экс-вице-президента ВТБ

Мужчина, обнаруженный мертвым в квартире дома на Большой Никитской в центре Москвы, оказался известным политиком и банкиром, сообщают СМИ.

Погибшим является экс-вице-президент ВТБ Юрий Котлер, сообщает «Рен-ТВ».

Утверждается, что он три дня не выходил на связь. Политика начал искать его помощник. Не сумев найти начальника, он вызвал полицию, чтобы сотрудники вскрыли дверь квартиры. В квартире Котлера обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил смерть политика. «Юрий Котлер обнаружен с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице в Москве», – сказал собеседник.

Тревогу подняла жена Котлера, которая проживает во Франции, поскольку он несколько дней не выходил на связь, сообщает Telegram-канал Mash. «У водителя были ключи от квартиры и он решил проверить, все ли в порядке, но дверь была закрыта изнутри. Тогда водитель вызвал полицию и спасателей, чтобы вскрыть замок», – говорится в сообщении.

Бизнесмен занимал пост заместителя генерального директора российского морского торгового порта.