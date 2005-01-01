Россияне описали эмоции от церемонии инаугурации

Чувство гордости за страну при просмотре церемонии инаугурации президента россияне стали испытывать чаще, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прошедшая 7 мая церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина, по данным социологов, заинтересовала 57% россиян, при этом 21% смотрели трансляцию в прямом эфире, а 36% видели основные моменты в новостях.

«В этом году более половины россиян (53%), следивших за инаугурацией в прямом эфире или по выпускам новостей, испытали чувство гордости за страну (в 2008 и 2012 годах эта доля составляла 35% и 34% соответственно)», – передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.



По данным социологов, инаугурация у 31% опрошенных вызвала надежду, у 17% – радость, еще 13% испытали интерес, а 11% – восхищение и только 3% остались разочарованы увиденным.

«Речь главы государства вызвала интерес более чем у трех четвертей опрошенных (81%), следивших за ней в онлайн-режиме или ознакомившихся с основными моментами позднее из СМИ», – говорится в результатах опроса.



В инаугурационной речи Путина россиянам понравились высказывания о социальной политике и службе народу (их назвали 8% знакомых с содержанием церемонии), 6% назвали слова о развитии страны, о борьбе с бедностью и повышении уровня жизни вспомнили 6%, об экономическом развитии и прорыве – 5%.



Назвать высказывания и предложения, которые больше всего не понравились, затруднились 81% респондентов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 и 12 мая 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.