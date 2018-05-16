КНДР решила поучиться у Китая открытости

КНДР будет учиться у Китая открытости и экономическим реформам, пишут китайские СМИ.

Как передает издание China Daily, освещая приезд в Пекин делегации Трудовой партии Кореи (ТПК) во главе с членом политбюро, заместителем председателя ЦК ТПК Пак Тхэ Соном, в ходе второго визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, председатель КНР Си Цзиньпин сказал ему, что Китай поддерживает сдвиг стратегического фокуса работы КНДР на экономическое строительство и «решение северокорейских товарищей вести развитие страны в соответствии с ее национальными условиями», передает РИА «Новости».

«Уроки, мудрость и кооперационные программы, предлагаемые Китаем, эффективно отвечают запросам КНДР по продвижению ее экономического строительства», – заявил экспрерт Хэйлунцзянского отделения Академии общественных наук КНР Да Чжигана.



«Усиление экономических обменов и сотрудничество между сторонами помогут КНДР продолжить интеграцию в региональное разделение труда в Северо-Восточной Азии, будут содействовать двустороннему и многостороннему сотрудничеству», – сказал Да Чжиган.

Напомним, 3 мая в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о твердом намерении осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает министерство иностранных дел КНР.