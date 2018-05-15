Путин переподчинил торговые представительства за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче зарубежных торговых представительств из Минэкономразвития в Минпромторг.

Во вторник, 15 мая, Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти» согласно предложению главы кабинета министров Дмитрия Медведева. Теперь Минпромторг должен будет руководить деятельностью зарубежных представительств России и управлять их недвижимостью, передают РИА «Новости».

«Передать министерству промышленности и торговли РФ функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств РФ в иностранных государствах, а также функции полномочного представителя РФ в отношении расположенного за пределами РФ и закрепленного за министерством экономического развития РФ на праве оперативного управления федерального недвижимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования торговых представительств РФ», – сообщается в документе.

Напомним, что премьер-министр предложил разделить Минобрнауки на два ведомства, а также преобразовать Минкомсвязь.