Медведев сказал, во что предлагается преобразовать Минкомсвязь

Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагается преобразовать в министерство цифрового развития, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Важным изменением, которое предлагается на рассмотрение, является преобразование министерства связи и информационных технологий в министерство цифрового развития», – приводит слова премьера РИА «Новости».

Он отметил, что это нужно для реализации цифровой повестки дня, о которой Путин говорил в послании и в указе от 7 мая.

Медведев также предложил разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Встреча Путина и Медведева проходит во вторник вечером в Сочи, обсуждается конфигурация нового кабинета министров.