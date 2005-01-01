МИД в ответ на слова Климкина призвал не слушать «всяких дураков»

МИД России в соцсетях ответил на призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина игнорировать чемпионат мира по футболу в России.

«Мы будем очень рады увидеть на ЧМ всех болельщиков, в том числе и наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте», – написал МИД России в Twitter в ответ на запись украинского МИД о призыве Климкина.

Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших сусідів-українців. Приiжджайте до Росіi на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв pic.twitter.com/BSIjGeLBHf — МИД России (@MID_RF) 15 мая 2018 г.

Ранее Климкин призвал украинцев не ездить в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.

Перед этим сообщалось, что украинские власти якобы хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу.