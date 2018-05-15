Климкин призвал украинцев игнорировать ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев не ездить в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. Провокации гарантированы, а безопасность никем не защищена», – написал Климкин в Twitter.

Напомним, ранее руководитель федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал о решении не ездить на чемпионат мира в Россию в 2018 году, хотя статус в ФИФА обязывает его присутствовать на ЧМ.

Перед этим сообщалось, что украинские власти якобы хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев обсуждает с федерациями футбола и фанатскими организациями возможность бойкота или проведения акций протеста в рамках запланированного в России чемпионата мира по футболу.