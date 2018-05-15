Названо время преодоления Путиным Крымского моста

Президент России Владимир Путин доехал до Керчи из Краснодарского края по автомобильному мосту за 16 минут.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Длина мостового перехода составляет 19 километров. Автомобильное движение через Керченский пролив запустят 16 мая.

Напомним, российский президент Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал по Крымскому мосту, тем самым открыв его.

В Кремле отмечали, что Путин лично проедет по Крымскому мосту, продемонстрировав таким образом, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.